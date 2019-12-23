Всего три года назад самым эффективным игроком «Зенита» был Жулиано: парень перешел из «Гремио» всего за 7 млн евро, но похоронил «Спартак», раскрошил «Маккаби» и поделил с Эдином Джеко приз лучшему страйкеру Лиги Европы-2016/17. Круче всего Жулик искрил в первой половине сезона – на «Петровском» реально поверили, что «Зенит» бюджетно заменил Халка. Правда, после Нового года Жулиано слегка поплыл. Сказалось выздоровление Данни, который дублировал позицию бразильца – в итоге посыпался весь «Зенит», отдавший титул «Спартаку».

К лету 2017-го у Жулика накопилось 17 голов и 14 ассистов за питерский клуб – шикарная статистика, особенно для атакующего полузащитника. С этими цифрами лидер «Зенита» достался пришел к коучу Роберто Манчини. Суть беседы была примерно такой: Жулиано заявил, что ему критически важно попасть в сборную на ЧМ-2018, поэтому тренер должен гарантированно ставить его в основу. Роберто поперхнулся от такой наглости и посоветовал искать новый клуб. Ресерч был недолгим: в середине августа Жулик отъехал в «Фенербахче» за те же 7 млн евро.

ЖулианоFrom Official Website

Ни на какой ЧМ он в результате не попал. Сейчас бразилец вообще дает мастер-классы в Саудовской Аравии, осознанно выбрав кэш, а не карьеру в Европе. Грустно, что Жулиано распорядился талантом именно так, но его можно понять: в детстве он регулярно голодал, поэтому сейчас стремится обеспечить семью на несколько поколений вперед.

Расставание с Жуликом – одна из самых странных трансферных страниц в истории «Зенита»: обычно клуб бережет настолько одаренных игроков и не отпускает без солидного профита. Но в случае с бразильцем удивительно еще и то, что за два с половиной года его никем не заменили. Именно Жулиано до сих пор остается последним плеймейкером питерцев. До него были Аршавин и Данни, а после – пустота: ни Дриусси, ни Ригони, ни великие Шатов с Ерохиным не ведут игру. Даже сейчас лучшие ассистенты «Зенита» – чистые форварды Дзюба и Азмун, которые регулярно (например, с «Бенфикой») остаются отрезанными от полузащиты.

Сердар Азмун, Артем Дзюба, Игорь Смольников, Кристиан Нобоа («Зенит»-2018/19)Getty Images

Проблему с плеймейкером может решить новый формат лимита на легионеров. Есть вероятность, что со следующего сезона РПЛ иностранцами перестанут считаться представители стран, входящих в ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Кыргызстан). Соответственно, легионерского статуса лишится и Генрих Мхитарян, который уехал в Европу шесть лет назад, поиграл в трех топовых лигах и взял с «МЮ» Лигу Европы. Сейчас 30-летний армянин периодически выходит за «Рому» и до 2021 года принадлежит «Арсеналу».

Разговоры об интересе «Зенита» к Генриху появились еще год назад. Например, в январе 2019-го Геннадий Орлов рассказал, что у Мхитаряна русская бабушка, поэтому он сам не против зарубиться в РПЛ через полтора-два сезона: следуя этой логике, уже летом 2020-го армянин может оказаться в Петербурге. Второй довод в пользу реальности трансфера – слова босса «Зенита» Александра Медведева. В марте 2019-го у него прямо спросили, хочет ли он подписать Мхитаряна. Президент ответил, что это не вопрос двух ближайших окон, но не стал отрицать, что клуб допускает сделку по Генриху.

Генрих МхитарянGetty Images

Армянин вряд ли перейдет в «Зенит» этой зимой, но следующим летом должен стать одним из приоритетов – этот трансфер выгоден и питерцам, и самому Мхитаряну. Во-первых, уже ясно, что АПЛ – не его турнир (как минимум по интенсивности), поэтому возвращаться в «Арсенал» откровенно наивно. Во-вторых, в «Роме» все тоже не слишком сахарно: в этом сезоне у Генриха уже случились две травмы, а еще ему не всегда доверяет Паулу Фонсека – короче, адаптация затянулась. В-третьих, Мхитаряну скоро исполнится 31 – пора искать баланс между практикой, титулами и деньгами. «Зенит» в этом плане идеален: доминирует в РПЛ, сделает армянина железным игроком старта и легко перебьет те 3 млн евро в год, которые платят итальянцы. Судя по опыту Маркизио, в Питере Генрих может рассчитывать минимум на 4,5-5 млн евро в год без учета подъемных.

Для «Зенита» эта кандидатура тоже оптимальна. Помимо армянского паспорта у Генриха есть куча плюсов: он моментально доставляет мяч форвардам, грамотно действует без мяча, да и сам изящно решает вопросы в штрафной. Возраст не проблема (Иванович рубится и носится до сих пор), финансы – тоже: вряд ли «Арсенал» попросит какую-то космическую сумму за ненужного 31-летнего АПЗ, контракт которого истечет всего через год. На Transfermarkt Генриха оценили в 25 млн евро, но прайс однозначно можно сбить на 5-10 миллионов, если не больше (с учетом травм).

Так что по Мхитаряну осталась одна крошечная формальность – официальное принятие нового лимита. Сразу после этой процедуры можно запускать переговоры с Лондоном и спустя три года подписывать в «Зенит» настоящего плеймейкера – этот трансфер спасет команду в следующей Лиге чемпионов.

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