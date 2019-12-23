Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, какую сумму алиментов выплачивает бывшей жене Дарье и детям.

– Что конкретно вы отдали Дарье?

– Не я отдал Дарье: есть решение суда, по которому бывшая жена получит недвижимость и уже получила компенсацию за расторжение контракта со «Спартаком» и алименты по этому контракту. Дарья уже где-то говорила в деталях о том, что получает. Это немаленькие деньги. А сейчас утверждает, что на триста тысяч алиментов не проживет. Наверное, надо меньше ходить по дорогим салонам. Пора спускаться с небес. И надо еще посмотреть, какие зарплаты в среднем по стране.

Понимаю, что сейчас у людей, которые что-то советуют Дарье, испортилось настроение. Во-первых, они хотели большего. Во-вторых, алименты по контракту с «Ахматом» уже далеко не такие привлекательные, как по контракту со «Спартаком». Бюджеты у клубов разные, и в целом в РПЛ они стали ниже. Но все выплачивается по закону.

А вообще, уважаю любое решение судебной инстанции: все это Дарья получает в соответствии с законом. Больше боюсь, чтобы у нее это не отобрали. Еще давно говорил, что отобрать могут, и мои дети останутся без жилья. По моей информации, квартиры уже выставлены на продажу – причем даже до окончательного судебного решения.

Из-за этого больше всего переживаю, поэтому готов договариваться. Детям готов отдать все и могу посоветовать Дарье, пока не поздно, переписать имущество на детей, – цитирует Глушакова Sport24.

Денис и Дарья поженились в 2009 году, в 2018-м – подали на развод. У пары две дочки – Валерия и Александра.

Летом нынешнего года Глушаков на правах свободного агента перешел в «Ахмат».

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