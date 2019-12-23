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Дзюба во второй раз подряд стал лучшим игроком России

Дзюба во второй раз подряд стал лучшим игроком России
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 3 мин. назад

В этом году у Артема не было конкурентов.

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза (РФС) и издания «Спорт-Экспресс». Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Данная награда была учреждена четыре года назад. Ранее ее выигрывали Федор Смолов (2016), Куинси Промес (2017) и Дзюба (2018). Таким образом, нападающий «Зенит» стал обладателем приза во второй раз подряд.

  • На награду претендовали все игроки, выступающие в РПЛ, а также футболисты сборной России, выступающие за зарубежные клубы.
  • В чемпионате России-2019/20 на счету Дзюбы 19 матчей, 11 голов и девять голевых передач.

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