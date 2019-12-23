Игрок «Ахмата» Денис Глушаков рассказал об угрозах, которые поступали ему в связи с конфликтом с бывшей женой Дарьей.

«Если бы предал огласке все, что знаю, то история в СМИ закружилась бы еще сильнее, а мне этого не надо. Хотя у меня есть материалы, которые подтверждают эту «теорию заговора» – на несколько флешек набралось интересного. Звонки моим друзьям-футболистам с угрозами мне, фото, видео.

Был случай: собрались с друзьями на рыбалку, но у меня в последний момент не получилось поехать. Так вот на ту рыбалку неожиданно подъехали несколько человек со стволами – меня искали. После этого один из моих друзей позвонил умнику, который прислал этих с оружием, чтобы разобраться, что это вообще было такое. И получил ответ: «К тебе претензий нет, а у Глушакова все заберем, что запланировали».

А после этот умник еще и охрану себе взял. Странно. Какой-то привет из 90-х», – приводит слова Глушакова Sport24.

Денис и Дарья поженились в 2009 году, в 2018-м – подали на развод. У пары две дочки – Валерия и Александра.

В чемпионате России-2019/20 на счету Глушакова 14 матчей, один гол и три желтые карточки.

Глушаков в «Ахмате» – идеальный трансфер для всех. Там он лишится власти и сыграет без давления

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