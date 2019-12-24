Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, как поспособствовал карьере нынешнего капитана «Ахмата» Ризвана Уциева.

«Не посещаю домашние матчи «Ахмата», потому что мне бывает очень обидно, когда вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают. Я даже когда дома смотрю футбол, то делаю это стоя. Волнуюсь, переживаю. Молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют, как надо».

Кадыров высказался по конкретным игрокам. Политик недоволен отношением к делу Адлана Кацаева и Заура Садаева. «Они ругаются с тренерами и ничего больше. А Ризван Уциев настоящий патриот, у него болит сердце за Чеченскую Республику и футбол. Ризвана я привел в основной состав, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать команду. И он оправдал на 100 процентов мои ожидания и поддержку», – цитирует Кадырова ТАСС.

Уциев находится в системе клуба с 2005 года.

«Ахмат» занимает 12-ю строчку таблицы РПЛ.

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