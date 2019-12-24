Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу ответил на вопросы о Криштиану Роналду, вместе с которым он выступает за сборную Португалии.

– О чем говорил после матча Семину Криштиану Роналду? Вы ведь были рядом.

– Что «Локомотив» мог атаковать больше. Я понимаю Криштиану. Ему было очень тяжело, потому что мы глубоко сели в защиту. С «Ювентусом» мы играли так, как могли. И у нас почти получилось.

– Криштиану 35 лет. Как думаете: он может однажды оказаться в России?

– Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С «Манчестер Юнайтед» Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с «Реалом». И добился своего. Теперь «Ювентус». Кто знает, что будет в будущем.

Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно.

EurosportGetty Images

– «Локомотив» – такая команда?

– Если «Локомотив» захочет пригласить игрока уровня Роналду, клубу придется инвестировать в это большие деньги. Но зато он получит выдающегося футболиста. Лучшего в мире.

– На ваш взгляд, Роналду лучше Месси?

– Конечно.

– Вы так говорите, потому что играете с Роналду в одной сборной?

– Нет, просто я знаю его историю: откуда он пришел, как работал, чем жертвовал. Я разделил с ним много счастливых моментов в сборной. И для меня Роналду – сильнейший. Но если вы считаете таковым Месси – это ваше мнение. Нет проблем.

– Как относитесь к высказываниям Роналду, что он – лучший футболист мира?

– Смотрите: Роналду не просит других, чтобы и они так думали. Он просто говорит, что считает себя лучшим. В чем проблема? Криштиану никому не навязывает свое мнение. И у него для таких заявлений есть все основания. Он побил кучу рекордов, выиграл много титулов. Если бы я сказал, что считаю себя лучшим, вы бы посмеялись, я понимаю. Но когда это говорит Криштиану – здесь все логично, – цитирует Мариу «Российская газета».

В 2016 году Португалия с Роналду и Мариу в составе стала победителем чемпионата Европы.

Жоау выступает за «Локомотив» на правах аренды из «Интера».

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