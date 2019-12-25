Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сочетался браком со своей подругой Селией Жаунет. Гжегож и Селия встречались на протяжении семи лет, а теперь зарегистрировали отношения официально.

«Волшебное Рождество по особенной причине. Миссис и мистер Крыховяк. Счастливого Рождества», – написал Крыховяк в твиттере.

Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. До переезда в Москву поляк играл за «Вест Бромвич», «ПСЖ», «Севилью», «Реймс», «Нант» и «Бордо».

В чемпионате России-2019/20 Гжегож провел 17 матчей, забил восемь мячей и отдал один ассист.

А мы уже собирали фотки прекрасной Селии. Чекни их тут

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