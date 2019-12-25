29-летний нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, почему не уехал в один из клубов европейской топ-5.

– Мое желание играть в Европе? Когда были варианты, от некоторых отказался, с некоторыми не получилось договориться. Во многом рассчитывал на чемпионат мира и что после турнира будет интерес от нормальных команд. Летом последние были предложения, но пока не получилось.

– От каких отказался?

– «Лион», «Марсель», «Бордо» я даже не разговаривал. «Вольфсбург» был, Гладбах, «Вест Хэм». С последним вариантом тупанул. Месяц отпуска, я был в «Краснодаре», у меня болела приводящая мышца, а в Англии чемпионат в разгаре. Я побоялся, что уеду и не сыграю ни матча до чемпионата мира.

Поэтому я думал о клубах немного другого уровня. На протяжении года-полутора шли переговоры с Дортмундом, но не получилось, потому что Тухель ушел из клуба. Все началось, когда играли с ними в Лиге Европы и победили 1:0. После игры Енджейчик сказал, что тренер «Боруссии» спросил у него про мой контракт и не хотел бы я перейти к ним. Герман Ткаченко был на игре, все совпало, – рассказал Смолов в эфире ютьюб-канала «КраСава».

В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

«Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице.

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