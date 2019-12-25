Александр Кержаков рассказал об отношении к бомбардирскому рекорду, несостоявшемся трансфере в «ПСЖ» и российских игроках в Европе.

О бомбардирском рекорде сборной

Для меня это непринципиально. Футбол же не индивидуальный вид спорта. Я не теннисист, борец или пловец. Мне столько помогали Аршавин, Зырянов, Широков, Лоськов… А что касается обновления рекорда, то пускай оно случится. Я испытал эти классные эмоции и снова это уже не прочувствую.

О задержаниях фанатов

В футболе всегда были оскорбления с трибун. Иногда с ними перегибали палку, иногда это было красиво и тонко. Фанаты могли без мата так оскорбить человека, что ему реально было тяжело собраться. Наверное, тем людям, которые за все это отвечают, нужно сесть и как следует подумать, что сделать, чтобы это прекратилось. Важен диалог, футбол должен быть праздником, поэтому требуется правильно выстроить отношения.

Естественно, я считаю неразумным задерживать людей за то, что они кого-то оскорбляют. Все мы ругаемся и иногда нецензурно – это не значит, что из-за этого мы должны сидеть несколько суток в заключении.

О том, почему перешел в «Динамо» вместо «Зенита» и «ПСЖ»

Почему не вернулся в «Зенит»? У них не было заинтересованности в моем возвращении, а у «Динамо» была. Я хотел играть, потому что понимал, что в «Севилье» будет очень сложно. Там был момент, когда я мог перейти в «ПСЖ», который находился на последнем месте. Я уже общался с местными спортивными журналистами, в L’Equipe со мной выходило интервью, ходил на французское радио. Мне нужно было только сказать «да», и трансфер совершился бы.

Отказал, потому что боялся, что они могут вылететь. Из-за этого не перешел туда зимой. Потом появился серьезные интерес «Динамо», ко мне в отель приехали руководители клуба. Поговорили и оформили контракт.

О роли в трансфере Головина и российских игроках в Европе

Я всегда говорил, что нужно ехать за границу. Убежден, и Миранчуки, Чалов и остальные должны пробовать себя там. В случае Саши Головина я был косвенным участником его переезда в Монако. Я был за то, чтобы он поехал именно в этот клуб. Писал ему и общался с Вадимом Васильевым. Хотя, возможно, я был лишь одним из сотни людей, которые советовали Головину. Были разговоры о «Челси», но, мне кажется, конкурировать с Канте ему пришлось бы сложно.

Потянул бы Чалов «Челси»? Нет. Он может туда поехать, но вряд ли играть. Вот если подписать контракт с «Челси» и уехать в аренду, то да. Не думаю, что Федор готов играть в «Челси». Но опять же, вдруг он придет и сразу наколотит много мячей. Когда Погребняк пришел в «Фулхэм», никто же не думал, что он забьет пять мячей подряд.

Экс-футболиста цитирует «Чемпионат».

Кержаков – лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной России.

В данный момент Александр тренерует юношескую сборную России.

Артета – наследник Гвардиолы, Почеттино и Венгера. Он шел к работе в «Арсенале» всю карьеру

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