Агент страйкера «Локомотива» Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал о сорвавшихся трансферах нападающего в европейские клубы.

«Боруссии Дортмунд» он всегда нравился. У них супердискуссия пошла – нужен молодой или опытный. Тухель хотел Смолова, но руководство решило иначе. Такая досада, когда ты все уже согласовал...

Был «Вест Хэм», президент очень его хотел. Но как только мы поговорили с тренером... Мы ему говорим про Смолова, а он нам – про Билялетдинова. А потом они договорились до того, что его лучший друг, спортивный директор на тот момент, сказал, что «мы итальянцев, черных и русских не любим». И мы чего-то почувствовали так, знаешь, что тренер не очень.

«Манчестер» совершенно неожиданно появился и был одним из самых близких вариантов. Они искали нападающего, и у них была совершенно четкая вилка – либо мы берем топ-нападающего, либо мы берем за небольшие деньги какого-то ноунейма, который будет в помощь Ибрагимовичу и Лукаку.

И было две возможные кандидатуры на рынке – Дибала и Гризманн. Мы третий номер, или запасной вариант, или 125-й вариант, но они с нами дела ведут и говорят, что сделка может быть скоро. Обсудили трансферную цену, зарплату, агентские, имиджевую сделку... Все было готово. И вроде Гризманн договорился с «Барсой», «Ювентус» не захотел продавать Дибалу, и здесь возникает такой вот неожиданный... Алексис Санчес – все знают – летом договорился с «Сити», а он, несмотря на договоренности, ушел в «МЮ». И у нас эта сделка тоже сорвалась», – рассказал Ткаченко в видеоблоге «Красава».

В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

«Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице.

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