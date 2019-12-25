Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов рассказал, как в период выступления за «Кубань» ему предложили обменять BMW X6 на зерно.

«Занял у родителей, опять сидим ждем зарплаты. Не пришла. Пошел брать кредит – тысяч 600 рублей. Я еще уточнил в банке: «Можно через две недели заранее его погашу?» Мне ответили, что, конечно, можно. Только ничего через две недели я не погасил. Отдать банку надо было что-то около 900 тысяч.

Думаю: «Твою ж мать, что делать?» Отпуск вроде, надо бы поехать куда-то отдохнуть, а у меня в кармане 5 тысяч рублей. Хорошо еще, была машина – BMW X6. Я ее выставил на Авито, а это же Краснодар. Первый звонок: «Обмен на зерно интересует?» Я в шоке: «Какое зерно?» Вот так прошла где-то неделя, в итоге сдался и отвез ее в салон», – рассказал футболист в интервью Sports.ru.

У 27-летнего Обухова 5 голов в 13 матчах РПЛ.

«Тамбов» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы.

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