Директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный снова объяснил свои слова о том, что он «ввел бы на футбольные трибуны ОМОН и покрошил болельщиков».

– Почему вы вообще так высказались про фанатов?

– Это был обыкновенный вопрос. На следующий день после моего интервью, кстати, несколько фанатов из Польши было задержано в Калининградской области – они приехали драться с фанатами «Спартака». Разве с такими надо бороться не теми методами, о которых я говорил?

А недавно после матча «Барселона» – «Реал» полиция разгоняла, используя всевозможные средства, разбушевавшуюся толпу. Разве не про это я говорил? Я ответил на конкретный вопрос: «Эдгард, какие меры надо принимать, когда люди выходят из-под контроля, начинают громить стадионы, бросаться бутылками в футболистов, вырывать кресла и идти в атаку на другие трибуны?» Когда люди не реагируют на уговоры, начинают беспределить, надо вводить ОМОН. Да он там уже присутствует.

– Да, ОМОН как раз и «крошил» фанатов «Спартака» на стадионе в Ростове. Только непонятно, за что.

– Раз ОМОН на стадионах находится, значит, все ожидаемо, значит, угроза беспорядков существует. Ведь этого нет на баскетболе, волейболе. Околофутбольные люди любят подраться, побеспределить. Они определили футбол как вид спорта, где можно заниматься такой фигней.

Фанаты «Спартака»Getty Images

– Вы готовы пойти на фан-трибуну? Например, на матч «Спартака»?

– Да без проблем! Не совсем понял, почему возбудились именно фанаты «Спартака». Я сказал лишь, что неправильно слагать матерные частушки про лидера сборной, когда играет национальная команда. Не все люди погружены в проблемы «Спартака» и Дзюбы. Это как если бы в театре народ вскакивал во время спектакля с Арменом Джигарханяном и орал, какой он неправильный, потому что развелся с молодой женой.

Есть другие способы, чтобы фанаты и Дзюба разобрались между собой. Уж точно не во время игры сборной. Это же клубная проблема. Давайте лучше поблагодарим сборную, что она досрочно вышла из группы на Евро. Прав ли Дзюба, разбираться не хочу. Хочу с семьей смотреть футбол и чтобы мат нам не мешал.

– В декабре фанаты провели акцию, протестуя против неправомерных задержаний болельщиков «Спартака» в Петербурге.

– Знаю. И это хорошо, что фанаты противоборствующих лагерей идут единым фронтом. Они готовы вместе бороться с беспределом.

– Вы фанатов позовете в цирк?

– Конечно! Многие разобрались и сняли претензии, у них нет аллергии на меня. Недавно доктор Рошаль заявил, что расстреливал бы людей, продающих контрафактные лекарства. Можно ли обвинять его в садизме? А можно вырезать кусок из интервью и тиражировать, как хочется? Вот со мной поступили именно так, – приводит слова Запашного «Российская газета».

В конце ноября перед игрой «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге был задержан ряд болельщиков красно-белых, некоторые из них получили по 15 суток ареста.

Возможным поводом к задержаниям стали оскорбительные кричалки фанатов «Спартака» про Дзюбу – ультрас распевали их на матчах Сан-Марино – Россия и «Урал» – «Спартак».

«От долгой работы с зверьми люди сами в них превращаются». Реакция интернета на слова Запашного

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