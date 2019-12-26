Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал развод с певицей Татьяной Булановой и рассказал о новых отношениях.

«Сразу расставим точки над i. Я развелся с Татьяной и хочу сказать ей спасибо за две вещи. Первая – она родила мне сына. Вторая – мы вовремя разошлись, и я встретил девушку, с которой мне хорошо и комфортно. И с этим человеком я могу смеяться, ссориться, ругаться – одним словом, быть самим собой.

Да, в моей жизни появилась новая любовь – и я опять по-настоящему счастлив. Пару слов про нее? Счастье любит тишину. Пусть кто хочет ходит на телевидение и рассказывает о себе – я не люблю такие передачи сам и не буду раскрывать свою новую жизнь», – цитирует 44-летнего Радимова «Чемпионат».

В «Зените» Радимов выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Сейчас он тренирует «Зенит-2».

Радимов – о словах Яремчука: «Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?»

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