Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал большое интервью «Спорт-Экспрессу» впервые после отставки и ответил на давно интересующие вопросы.

О неявке на пресс-конференцию после последнего матча

– Атмосфера на стадионе, на мой взгляд, была неприемлемой. И я решил на это ответить своим шагом.

– То есть, это было реакцией на мат с трибун?

– Да. И считаю, что поступил правильно. Тем более что это время я посвятил футболистам. Мы достаточно подробно и хорошо поговорили. Минут 30-40. Было там и руководство клуба – Сергей Михайлов, Томас Цорн. Я объяснил команде, почему решил уйти. Сегодня хочу извиниться перед всеми журналистами, что так произошло. Но так было надо. В моем понимании.

О решении покинуть клуб

– После двух предыдущих поражений – от «Урала» и «Уфы» – мысли об отставке не возникали?

– Абсолютно нет. В первую очередь меня к ней подтолкнуло то, что творилось на стадионе. Когда такое происходит, футболисты не могут раскрыть себя. Они будут зацикливаться совсем не на футболе. Подобные мысли возникают, когда ты понимаешь: нужно так поступить, чтобы команде и клубу стало легче. Нужно пойти уже без меня, с новыми силами и эмоциями. С новым мышлением, которое даст новый тренер. Хотя не считаю, что свою работу провалил.

О Глушакове

– В конфликты, лайки и прочее я не вникал. Глушаков провел очень хороший чемпионский сезон и неплохой, хотя и неоднозначный – бронзовый. Я смотрел, кто мне нужен на тот период – а тогда хватало травм и других проблем. И видел, как он относится к работе. Для меня главное – как игрок работает на тренировке и в игре. Если он приносит пользу, то должен играть. Когда ставил его, руководствовался и этим, и тем, что он – капитан команды, и я видел, что он имеет вес в глазах футболистов. Позитивно влияет на команду. Хотя ему было сложно.

– Сильно ударила по нему непрекращающаяся обструкция с трибуны В?

– Думаю, что он переживал. И это чувствовалось. Но Денис находил в себе силы для того, чтобы продолжать играть и приносить пользу команде. До последней игры, которую он за «Спартак» провел. В какой-то момент он получил травму, и я перестал его ставить — с ней ему тяжело было играть.

– Расставание с Глушаковым было вашей инициативой или клуба?

– Всех вместе. Совместно с самим игроком. Приняли общее решение, пожали руки, поблагодарили друг друга и разошлись.

О стрессе

– Не знаю, как смотрелся со стороны – когда нахожусь в работе, я слежу не за собой, а за игрой. Думаю, что предпринять в той или иной ситуации. Какое у меня при этом выражение лица и как это воспринимается кем-то другим, мне абсолютно безразлично.

Мне хотелось бы расставить некоторые акценты, которые в том числе и некоторые ваши коллеги в период моей работы в «Спартаке» вольно или невольно смещали. Известно, что, когда человек кому-то по тем или иным причинам не нравится, на него смотрят под определенным углом, пытаются приписать ему то, чего нет. Если во время игры он не кричит на футболистов, утверждают, что он не дает команде необходимые эмоции. Если, напротив, бегает вдоль бровки и бешено жестикулирует – сетуют, что он растрачивает энергию попусту, мучает своими криками игроков и не думает, как изменить игру.

Я человек не мягкий, а требовательный. Но при этом позитивный. И футбол всегда стремился тоже ставить позитивный, атакующий. Когда-то выбрал путь, который сложен, но творчески интересен — делать игру, и только через нее стремиться к результату. Так же стремился работать и в «Спартаке». Но сейчас такой период, когда тренеру дают мало времени для творчества. Ему нужно любыми способами добиться результата.

Олег КононовGetty Images

О выводах после работы в «Спартаке»

– Во-первых, я продолжаю верить в ту работу, которую начинал, делаю и буду делать. Не отступлюсь от того, как вижу футбол. Да, может, иначе буду смотреть на некоторые вещи в нем, с которыми раньше категорически не соглашался. У меня есть направление, но его нужно модернизировать под достижение результата. Еще один урок заключается в том, что футбол – это не только борьба на поле. Сейчас появилось очень много внефутбольных составляющих. И мне придется их учитывать. Над этим тоже нужно будет работать.

В «Спартаке» было очень интересно работать. Я навсегда сохраню благодарность ко многим людям в нем — игрокам, тренерам, руководителям, персоналу команды, работникам базы в Тарасовке и «Открытие Арены», которые мне всегда помогали. Но надо понимать, что вся жизнь не может складываться только из радужных впечатлений, в ней бывает и белое, и черное. Я получил большой опыт, и он со мной останется.

Повторяю: абсолютно не считаю, что у меня что-то кардинально не получилось. Допускаю, что это в моем воображении, а другие видят иное. Потому что люди смотрят на футбол только через призму результата. Я пришел в «Спартак» в очень тяжелое для него во всех аспектах время и сделал ту работу, которую считал необходимой. Сделал, не изменяя себе.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года и подал в отставку в сентябре 2019-го.

На замену Кононову руководство «Спартака» пригласило немецкого тренера Доменико Тедеско.

Сейчас красно-белые занимают 10-ю строчку в турнирной таблице.

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