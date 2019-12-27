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Кержаков и Аршавин не попали в сборную 10-летия РПЛ по версии болельщиков
Зато Дзюба на месте.
Болельщики выбрали сборную десятилетия Российской Премьер-лиги. Голосование проходило в инстаграме РПЛ.
Место в воротах занял Игорь Акинфеев (ЦСКА), линию обороны составbли Юрий Жирков («Тамбов», ЦСКА, «Динамо», «Анжи», «Зенит»), Сергей Игнашевич («Локомотив», ЦСКА), Бранислав Иванович («Локомотив», «Зенит») и Марио Фернандес (ЦСКА).
В полузащиту отрядили Данни («Динамо», «Зенит»), Понтуса Вернблума (ЦСКА), Халка («Зенит») и Александра Головина (ЦСКА), в нападение – Вагнера Лава (ЦСКА) и Артема Дзюбу («Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал», «Зенит»).
- В символическую сборную не вошли легендарные форварды «Зенита» Александр Кержаков и Андрей Аршавин.
- Сейчас в турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит».
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