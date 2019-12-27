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Кержаков и Аршавин не попали в сборную 10-летия РПЛ по версии болельщиков

Кержаков и Аршавин не попали в сборную 10-летия РПЛ по версии болельщиков
Eurosport

17 мин. назад

Зато Дзюба на месте.

Болельщики выбрали сборную десятилетия Российской Премьер-лиги. Голосование проходило в инстаграме РПЛ.

Место в воротах занял Игорь Акинфеев (ЦСКА), линию обороны составbли Юрий Жирков («Тамбов», ЦСКА, «Динамо», «Анжи», «Зенит»), Сергей ИгнашевичЛокомотив», ЦСКА), Бранислав Иванович («Локомотив», «Зенит») и Марио Фернандес (ЦСКА).

В полузащиту отрядили Данни («Динамо», «Зенит»), Понтуса Вернблума (ЦСКА), Халка («Зенит») и Александра Головина (ЦСКА), в нападение – Вагнера Лава (ЦСКА) и Артема Дзюбу («Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал», «Зенит»).

  • В символическую сборную не вошли легендарные форварды «Зенита» Александр Кержаков и Андрей Аршавин.
  • Сейчас в турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит».

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