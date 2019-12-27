Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров покинул пост по собственному желанию.

«Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Благодарю коллег за совместную работу и доверие», – цитирует Егорова официальный сайт РФС.

Президент РФС Александр Дюков поблагодарил Егорова за проделанную работу.

Реформа подразумевает разделение департамента на комитеты по судейству и инспектированию.

Судейский комитет РФС в ноябре возглавил Ашот Хачатурянц.

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