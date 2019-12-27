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Егоров покинул департамент судейства и инспектирования
Он ушел сам – его никто не выгонял.
Глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров покинул пост по собственному желанию.
«Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Благодарю коллег за совместную работу и доверие», – цитирует Егорова официальный сайт РФС.
Президент РФС Александр Дюков поблагодарил Егорова за проделанную работу.
- Реформа подразумевает разделение департамента на комитеты по судейству и инспектированию.
- Судейский комитет РФС в ноябре возглавил Ашот Хачатурянц.
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