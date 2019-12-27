Лучший подарок клубам РПЛ на Новый год был вручен за четыре дня до наступления 2020-го. Отставка Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования оказалась ожидаемой: удивителен не факт ухода, а то, что это состоялось лишь после первой части сезона. Десятки судейских ошибок и несколько крупных скандалов – кажется, что так часто об арбитрах РПЛ не говорили никогда.

Краткая (и далеко не полная) хронология судейского коллапса:

Еще до начала августа сразу в четырех матчах произошли грубые ошибки: «Спартак» – «Сочи», «Ростов» – «Спартак», «Оренбург» – «Зенит», ЦСКА – «Локомотив». Василий Конов впервые инсайдит о возможной отставке Егорова;

17 августа. «Зенит» – «Ахмат». Арбитр Матюнин отменил два гола питерцев. После игры к бригаде арбитров подходит помощник «Зенита», но его оттаскивает Сергей Семак со словами: «Не надо с этими козлами разговаривать!»;

2 сентября. Глава РПЛ Сергей Прядкин признается, что больше половины клубов лиги хотят обсудить судейство на собрании;

19 сентября. Василий Уткин сообщает, что Леонид Федун предложил арбитрам пройти детектор лжи. Комментарий Егорова: «Президент РФС скажет – пройду»;

5 октября. «Уфа» выложила спорные моменты матча с «Ахматом» с хэштегом #ЕгоровУходи;

2 ноября. Вновь очень спорное судейство (отличился Вилков) в матче «Зенита» и ЦСКА. «Вилков должен принести извинения и завершить карьеру. Стыдно должно быть, стыдно за такую «работу». И Егоров должен уйти. Позорище, а не судейство все 15 туров чемпионата. Просто позорище. И где только совесть?!» – сдают нервы у журналиста Василия Конова;

11 ноября. РФС дает Егорову время до конца года для исправления ситуации. «Тут как с беременной женщиной. Решили не торопиться», – говорит глава РФС Александр Дюков;

7 декабря. ЦСКА играет вничью с «Краснодаром», и вновь несколько спорных эпизодов решаются не в пользу армейцев. Виктор Гончаренко после матча подлетает к Василию Казарцеву и материт его в прямом эфире, а Евгений Гинер спустя несколько часов выдает уничтожающий спич: «Господин Егоров – конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим».

Несмотря на катастрофический уровень судейства, было бы преувеличением говорить, что все проблемы шли исключительно от главы департамента судейства. «Его отставка не была для меня неожиданностью. Надеюсь, что хотя и крайнего нашли, этим все не ограничится – судейская реформа должна работать, чтобы все дискуссии вокруг судейских ошибок прекратились. Будет ли теперь лучше? Само по себе – нет. Только если реформа будет воплощена в жизнь», – сказал гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

И действительно, скандалы с арбитрами были и при прошлых руководителях судейского корпуса. Достаточно вспомнить экс-главу департамента Андрея Будогосского, исчерпывающую характеристику которому дал один из членов судейского комитета РФС: «Его методы работы устарели, он везде протаскивает своих. Но все боятся что-то сказать против него».

БудогосскийOther Agency

До Будогосского департамент судейства и инспектирования возглавлял Валентин Иванов. Вновь слово Евгению Гинеру после очередного судейского скандала: «Передаю огромнейший привет господину Иванову, возглавляющему наш судейский департамент. Не хочу комментировать этот беспредел. Но мне кажется, что отец Иванова, покойный Валентин Козьмич, к которому я отношусь с огромным уважением, Царствие ему Небесное, сейчас в гробу переворачивается, глядя на происходящее».

Шанс хоть что-то изменить в судейском корпусе есть у крупномасштабной судейской реформы, о которой в середине ноября объявил президент РФС Александр Дюков:

Главой судейского комитета вместо Николая Левникова назначили Ашота Хачатурянца – гендиректора «Сбербанк Капитал», который сразу же назвал главную проблему судейства в России: «На смену разрушенной советской системе не пришла альтернативная современная система подготовки и удержания судей в профессии. Речь идет о судейском корпусе в целом, а не только о его элите».

Виталий МешковGetty Images

Следом Хачатурянц объявил об основных направлениях реформы:

Система подготовки и встраивание молодых арбитров в систему судейства;

Решение проблемы отсутствия карьерных лифтов и денег на нижнем уровне судейского корпуса, которые бы позволяли начинающим арбитрам сконцентрироваться на профессиональном совершенствовании;

Преодоление изоляции российских арбитров, которая основана на поголовном незнании судьями английского языка;

Разработка системы долгосрочной мотивации судей;

Расширение состава судей РПЛ и ФНЛ, чтобы повысить конкуренцию и снизить средний возраст.

Создание публичного рейтинга арбитров, который будет влиять на назначения на матчи;

Разделение департамента инспектирования и судейства на две независимые структуры (это было известно еще до отставки Егорова).

На бумаге все эти предложения выглядят интересно. Это попытка системно подойти к проблеме, а не решать ее банальной перестановкой кадров. Правда, первые результаты реформы, согласно тексту письма Хачатурянца, можно будет увидеть только через полтора-два года. До светлого будущего придется потерпеть.

Егоров покинул департамент судейства и инспектирования

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