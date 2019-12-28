Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев продолжит карьеру в казанском «Рубине». Воспитанник «быков», которому 6 января исполнится 21 год, подписал с казанцами контракт до 30 мая 2024 года.

По информации «Спорт на БИЗНЕС Online», сумма трансфера составила 7 млн евро. Также «Краснодар» получит процент от последующей продажи футболиста.

В марте 2019 года у Игнатьева произошел конфликт с руководством «быков» – из-за отказа продлевать контракт его перевели в дубль. Спустя месяц клуб объявил о продлении соглашения с форвардом, после чего он вернулся в состав главной команды.

В текущем сезоне Игнатьев провел 13 матчей в РПЛ и забил 4 мяча.

Всего на счету Ивана 54 матча и 17 голов за «Краснодар».

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