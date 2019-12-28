Защитник юниорской сборной России по хоккею Егор Замула поделился мнением об оскорблениях, которым подвергся нападающий футбольного «Зенита» Артем Дзюба.

«За «Зенит» болею с детства. Причем отец болеет за «Спартак», а дедушка – за ЦСКА. Но я за «Зенит» очень сильно топлю, часто смотрю матчи, переживаю.

Травля Дзюбы? Скорее всего, это фанаты «Спартака». Не понимаю, зачем свистеть, если человек забивал важнейшие голы за сборную России. Он же страну спасал, например, когда забил Испании. Зачем оскорблять Дзюбу бранными словами? Не понимаю. Он ведь лучший футболист России на данный момент. У других просто нет шансов к нему приблизиться.

Федор Смолов – да, техничный футболист. Но в ключевой момент он не сыграл так, как надо», – приводит слова Замулы «Чемпионат».

Осенью болельщики московского «Спартака» скандировали кричалку «Дзюба, иди на *** [фиг]» на матчах Сан-Марино – Россия и «Урал» – «Спартак».

Позже около 150-200 фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге перед матчем с «Зенитом». Многие связали задержания с кричалками про Дзюбу.

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