Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев очень сурово осадил фаната за шутку в соцсети.

Игрок перешел в казанский клуб из «Краснодара», и его бывший партнер по команде Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал в инстаграме совместное фото с подписью, адресованной Игнатьеву: «Удачи тебе, брат. Я буду скучать».

Иван пришел в комментарии и очень тепло ответил: «Я тоже буду скучать, мой родной». Футбольная нежность вызвала негодование одного из фанатов, и он написал под комментарием: «Вы еще ************ [совершите половой акт] тут». Игнатьев не оценил шутку и ответил: «В твое очко?»

В нынешнем сезоне Игнатьев провел 13 матчей в РПЛ и забил 4 мяча.

На счету Ивана 54 матча и 17 голов за «Краснодар».

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