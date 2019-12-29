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The Sun: «Брайтон» хочет подписать Чалова
Еще один английский вариант для нападающего.
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов может продолжить карьеру в английском «Брайтоне».
Ранее игрока связывали с переходом в «Челси» и «Кристал Пэлас». По информации The Sun, уже зимой за форвардом армейцев может прийти другой клуб АПЛ – «Брайтон». Как сообщает издание, тренер «чаек» Грэм Поттер ищет замену 36-летнему нападающему Гленну Мюррею, контракт которого истекает в конце сезона.
- У 21-летнего Чалова пять мячей и два ассиста в 19 матчах РПЛ.
- «Брайтон» занимает 14-ю строчку в АПЛ.
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