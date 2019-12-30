Главный тренер петербуржского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему российский чемпионат слабее европейских, о ситуации в команде и об отношении к событиям на Украине.

О проблемах российского футбола

«Всегда был противником лимита. Конечно, он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе. Мало специалистов, которые с этим не согласны. Нужно повышать уровень чемпионата. Это можно сделать за счет качества игроков. Но сейчас это сложно, потому что европейские клубы готовы платить больше. Раньше в «Спартак», ЦСКА и «Зенит» приезжали готовые сильные игроки, а сейчас их уровень ниже.

Я работал в «Уфе», и у нас было большое количество игроков на примете, которых никто не знает. Они стоили не 18 млн, а 800 тыс, и они были бы сильнее наших игроков. Таких примеров миллион, например, из первой французской лиги и других европейских чемпионатов.

Техническое оснащение многих игроков в нашей лиге сильно отличается от тех же португальцев. Проблема в том, что футболистов, которые могут играть под давлением, единицы. Поэтому игра упрощается. Посмотрите, как в Германии вратари играют ногами, лучше многих полевых. А у нас таких сколько?.. Нервозность, отсутствие опыта, качества игры – они просто не привыкли к такому уровню... Чтобы ты рос, нужна конкурентная среда. Почему сильные игроки, которые приезжают из Европы, со временем опускаются в уровне? Потому что понимают: можно прилагать меньше усилий, а тех качеств, которые есть, достаточно.

Сергей Семак, «Зенит»Getty Images

Чем выше будет уровень игроков, тем лучше будет играть команда. Когда играешь с командами низших дивизионов Италии или Испании, чувствуешь, что даже у молодых игроков есть хороший базовый уровень. У нас этого нет, и это связано с тем, что детско-юношеский футбол необходимо поднимать. В Европе в 21 год есть игроки, которые третий сезон играют в ЛЧ на лидирующих позициях, а у нас в 25 – молодой».

Малком, Дзюба, Кокорин

«Когда вернется Малком? К первым сборам, когда приедем в Катар. Может быть, будут небольшие ограничения, но я надеюсь, что обойдется без них и он с полными силами начнет первый сбор.

Ситуация с Дзюбой и фанатами меня, конечно, огорчила. Можно высказывать свое отношение, в том числе отрицательное, но абсолютно в другом ключе. Любому человеку это неприятно, думаю, и Артему тоже. Но он профессионал и не обращает на эту ситуацию особого внимания. Доказывает все игрой.

Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать. Мы разговаривали на эту тему, и он прекрасно понимает, что самый правильный ответ может дать на футбольном поле.

Приемлемо ли отвечать ударом на оскорбление, как Кокорин? Конечно нет. А кто его защищает? Он ошибся и не прав. По мне, вопрос лишь в адекватности наказания... Вы же знаете, что, к сожалению, в стране много ситуаций, которые требуют внимания и вмешательства самых высоких лиц для решения проблем. Иногда закон работает не так, как надо.

Кокорин – один из лучших футболистов России. И по данным, и по таланту – тут ничего не изменилось. Он соскучился по футболу, и мне нравится то усердие, с которым он подходит к тренировкам».

Про Украину

«Слежу ли за тем, что происходит на востоке Украины? Слежу. После начала известных событий ни разу там не был. Ни в Луганске, ни у родителей, которые живут там. Какое тут еще может быть мнение? Война – самое плохое, что может быть. Все, что можно решить дипломатическим путем, так и надо решать. Я всегда за то, чтобы люди нормально жили. Чтобы они не страдали, не было братоубийственной войны. Когда моя бабушка была жива, она всегда говорила: «Главное, чтобы не было войны». Думал: «Ну как же, мы в такое время живем, какая здесь война?». До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным. Для меня это очень больно и горько», – сказал Семак «Чемпионату».

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