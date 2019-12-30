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Ханс Циммер написал музыку для «Краснодара»
У любителей высокого появился еще один повод посещать матчи «быков».
Известный немецкий композитор Ханс Циммер написал музыку специально для клуба РПЛ «Краснодара».
Как сообщает твиттер команды, авторское музыкальное сопровождение можно будет услышать на стадионе с первого матча сезона-2020/21.
- Циммер – обладатель трех премий «Грэмми» и одного «Оскара». Он прежде всего известен саундтреками к фильмам, в том числе к «Интерстеллару».
- Это не первый случай, когда музыка композитора из киноиндустрии звучит на футбольном стадионе: на домашних играх «Тоттенхэма» играет тема «Duel of Faits» Джона Уильямса. Правда, изначально музыка была написана для «Звездных войн».
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