Бывший агент Артема Дзюбы Алексей Сафонов рассказал о взаимоотношениях с нападающим и о его уходе из «Спартака».

«Я был агентом Дзюбы 4-5 лет. Почему расстались? Контракт кончился, не стали продлевать. Сложный ли он клиент? Да, непростой. Многое решает отец.

В свое время такая обстановка складывалась, что Дзюба хотел играть именно в «Спартаке». Думаю, не сложились отношения с Асхабадзе и Карпиным, они его оттуда выдавливали. Учитывая, что у меня были нормальные контакты с Карпиным, я попадал между двух огней», – цитирует агента Sport24.

Дзюба – воспитанник московского клуба. В 2015 году он со скандалом покинул команду и перешел в «Зенит».

На недавнем матче сборной России против Сан-Марино болельщики красно-белых скандировали оскорбления в адрес игрока.

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