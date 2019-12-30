Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев подвел итоги непростого для себя года. Футболист в паре с Александром Кокориным успел побывать в СИЗО, колонии и выйти по УДО.

«Поразило много негатива со стороны людей. Это не та история, чтобы осуждать всей страной на протяжении года.

Жизнь состоит из ошибок и испытаний. Для меня это был все равно шаг вперед. Из этого я извлек огромный урок для себя, для дальнейшей жизни.

Я очень доволен этим решением [перейти в «Ростов»], те два месяца, что я провел в команде – я очень счастлив. Валерий Карпин сказал, что ему в первую очередь важны футбольные и человеческие качества

[Находясь в заключении] я не думал о футболе, карьере. Думал о жене, детях. Я понимал, что им тяжелее, они остались без мужа, без отца», – сказал Мамаев «Комсомольской правде».

В мае Мамаев был приговорен к году и пяти месяцам лишения свободы. Его партнер по сборной Кокорин получил полтора года. Оба футболиста вышли по УДО в сентябре.

После освобождения Павел расторг контракт с «Краснодаром» по обоюдному согласию и перешел в «Ростов».

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