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Мамаев – о сроке: «Поразило много негатива. Это не та история, чтобы осуждать всей страной»
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев был удивлен количеством негатива из-за истории с побоищем в кафе и признался, что в колонии думал о семье, а не о карьере.
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев подвел итоги непростого для себя года. Футболист в паре с Александром Кокориным успел побывать в СИЗО, колонии и выйти по УДО.
«Поразило много негатива со стороны людей. Это не та история, чтобы осуждать всей страной на протяжении года.
Жизнь состоит из ошибок и испытаний. Для меня это был все равно шаг вперед. Из этого я извлек огромный урок для себя, для дальнейшей жизни.
Я очень доволен этим решением [перейти в «Ростов»], те два месяца, что я провел в команде – я очень счастлив. Валерий Карпин сказал, что ему в первую очередь важны футбольные и человеческие качества
[Находясь в заключении] я не думал о футболе, карьере. Думал о жене, детях. Я понимал, что им тяжелее, они остались без мужа, без отца», – сказал Мамаев «Комсомольской правде».
- В мае Мамаев был приговорен к году и пяти месяцам лишения свободы. Его партнер по сборной Кокорин получил полтора года. Оба футболиста вышли по УДО в сентябре.
- После освобождения Павел расторг контракт с «Краснодаром» по обоюдному согласию и перешел в «Ростов».
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