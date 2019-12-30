Московский ЦСКА выпустил праздничный ролик – главную роль в нем исполнил президент клуба Евгений Гинер, облачившийся в костюм Деда Мороза.

По сюжету он подарил спящим игрокам машинки, а главному – форварду Федору Чалову – вручил миниатюрный кубок ЛЧ. Но главный момент ролика – заключительная фраза, с которой ассоциируется президент армейцев.

ЦСКА ушел на зимний перерыв четвертым в таблице с отставанием в 11 очков от лидирующего «Зенита».

Армейцы вылетели из Лиги Европы, заняв последнее место в своей группе.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте