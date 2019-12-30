«Это Гинер все купил!» Президент ЦСКА в костюме Деда Мороза подарил Чалову кубок ЛЧ
Чтобы сбылось в 2020-м.
Московский ЦСКА выпустил праздничный ролик – главную роль в нем исполнил президент клуба Евгений Гинер, облачившийся в костюм Деда Мороза.
По сюжету он подарил спящим игрокам машинки, а главному – форварду Федору Чалову – вручил миниатюрный кубок ЛЧ. Но главный момент ролика – заключительная фраза, с которой ассоциируется президент армейцев.
- ЦСКА ушел на зимний перерыв четвертым в таблице с отставанием в 11 очков от лидирующего «Зенита».
- Армейцы вылетели из Лиги Европы, заняв последнее место в своей группе.
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