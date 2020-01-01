Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов, возможно, продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает подписание еще одного форварда приоритетом для команды в зимнее трансферное окно. «Синие» уже связывались с «Лейпцигом» по поводу покупки Тимо Вернера, а также намерены предложить «Лиону» Оливье Жиру и денежную компенсацию за Муссу Дембеле.

Но немецкий и французский клуб не планируют расставаться с Вернером и Дембеле, поэтому «Челси» рассматривает Чалова как запасной вариант.

Лондонцы предложат ЦСКА за русского форварда 23,6 миллиона евро. Источник Daily Express назвал армейцев клубом, «с которым у «Челси» хорошие и налаженные взаимоотношения».

Федор Чалов летом 2019 года мог оказаться в «Кристал Пэлас», но переговоры закончились неудачно.

В декабре 2019-го с «Челси» после апелляции в CAS сняли годичный трансферный бан, так что они могут дозаявлять новых футболистов в зимнее окно.

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