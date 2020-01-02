Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова порассуждала об отношениях с мужчинами и назвала самую сексуальную часть тела экс-супруга.

– На каком свидании допустима интимная близость?

– У меня никогда не было такого, чтобы одна история имела место повторяться дважды. Например, первый поцелуй с моим бывшим мужем произошел спустя четыре месяца после нашего знакомства. И мне сложно объяснить, чем это было вызвано, просто для меня это было на тот момент очень трепетное отношение, и я очень боялась его нарушить чем-либо, даже поцелуем. Не знаю, как это было у него, но по крайней мере он меня в этом поддерживал и не давил.

– А серьезные отношения сразу после первого свидания возможны?

– Серьезные отношения после первого свидания – это скорее утопия. Мы подразумеваем под серьезными отношениями что? Если совместный быт, проживание, совместные цели и задачи, дела, планы, то, наверное, после первого свидания достаточно сложно все это скомпоновать и вот так целенаправленно начать развиваться в одном направлении, поэтому я думаю, что нет.

– Какая часть тела партнера тебе кажется наиболее сексуальной?

– У моего бывшего мужа был очень красивый пресс, поэтому, наверное, мне запомнилось это. Но это не имеет большого значения, опять-таки, когда ты любишь человека, ты любишь его полностью, вне зависимости от того, красивые ли у него пресс, руки, ноги, – цитирует 26-летнюю Милану Wday.

В браке у Кержакова и Тюльпановой родился сын Артемий, которого Александр вскоре забрал от матери, обвинив жену в приеме наркотических веществ.

В апреле пара развелась, суд отдал ребенка Милане.

Теща Кержакова: «Александр душил Милану подушкой и говорил, что выкинет в окно»

Подписывайся на нас в твиттере