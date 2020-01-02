УЕФА составил список 50 самых перспективных футболистов 2020 года.

В рейтинг попал 20-летний Магомед Шапи-Сулейманов из «Краснодара». «Дагестанский нападающий входит в сборную России U-21 и часто забивает за амбициозный «Краснодар», – говорится в релизе.

Также УЕФА отметил 17-летнего защитника ЦСКА Вадима Карпова, исландского легионера армейцев Арнора Сигурдссона и 18-летнего грузина Зурико Давиташвили, который выступает за «Рубин». Ознакомиться с полным рейтингом можно здесь.

Шапи выступает за «Краснодар» с 2017 года, контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Магомед забил шесть мячей и отдал шесть ассистов.

«В твое очко?» Фанат предложил Игнатьеву совокупиться с Шапи, а тот жестко ответил

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере