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Шапи и Карпов попали в список самых перспективных игроков от УЕФА

Шапи и Карпов попали в список самых перспективных игроков от УЕФА
Eurosport

1 час назад

Также Союз европейских футбольных ассоциаций отметил легионеров российских клубов.

УЕФА составил список 50 самых перспективных футболистов 2020 года.

В рейтинг попал 20-летний Магомед Шапи-Сулейманов из «Краснодара». «Дагестанский нападающий входит в сборную России U-21 и часто забивает за амбициозный «Краснодар», – говорится в релизе.

Также УЕФА отметил 17-летнего защитника ЦСКА Вадима Карпова, исландского легионера армейцев Арнора Сигурдссона и 18-летнего грузина Зурико Давиташвили, который выступает за «Рубин». Ознакомиться с полным рейтингом можно здесь.

  • Шапи выступает за «Краснодар» с 2017 года, контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
  • В текущем сезоне Магомед забил шесть мячей и отдал шесть ассистов.

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