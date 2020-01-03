Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о новых санкциях ВАДА в отношении российского спорта.

«Что касается ВАДА, то забейте вы на нее! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы – русские. Боксеры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду.

Например, я горжусь тем, что было после матча сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею, когда с капитаном канадцев, который не снял шлем, не поздоровались наши. Вот это – наша страна, которой мы должны гордиться.

Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна и кто мы есть», – цитирует Радимова РИА «Новости».

9 декабря ВАДА наложило на Россию санкции за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

В течение четырех лет российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных турнирах под национальным флагом.

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