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Смолов, возможно, встречается с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий «Локомотива» выложил несколько совместных фото с подругой.
29-летний нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, возможно, встречается с 17-летней внучкой Ельцина Марией Юмашевой.
Страйкер выложил фото с каникул, на котором девушка приобнимает его за торс.
Позже он поделился в сториз селфи с дамой.
- Ранее футболист встречался с Викторией Лопыревой, пара прекратила отношения в 2015 году.
- В 14 матчах РПЛ страйкер забил три мяча.
Смолов провалил матч с «Атлетико». Его карьера летит на дно после паненки на ЧМ-2018
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