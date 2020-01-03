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Смолов, возможно, встречается с 17-летней внучкой Ельцина

Смолов, возможно, встречается с 17-летней внучкой Ельцина
Eurosport

1 час назад

Нападающий «Локомотива» выложил несколько совместных фото с подругой.

29-летний нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, возможно, встречается с 17-летней внучкой Ельцина Марией Юмашевой.

Страйкер выложил фото с каникул, на котором девушка приобнимает его за торс.

Позже он поделился в сториз селфи с дамой.

  • Ранее футболист встречался с Викторией Лопыревой, пара прекратила отношения в 2015 году.
  • В 14 матчах РПЛ страйкер забил три мяча.

Смолов провалил матч с «Атлетико». Его карьера летит на дно после паненки на ЧМ-2018

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