Блогер ЖЖ и писательница Лена Миро прокомментировала слухи о том, что страйкер «Локомотива» Федор Смолов встречается с внучкой Бориса Ельцина – Марией Юмашевой.

«Я редко чего-то не понимаю, но прямо сейчас – как раз такой случай. Может мне кто-то объяснить, что хорошего в футболисте Федоре Смолове? Говорят, что он – самый умный среди футболистов и часто читает книгу. Не знаю, какую именно, надеюсь – хорошую. Как по мне, так это звучит примерно следующим образом: в палате 6 психбольницы Электростали, где лежат умственно дебиловатые идиоты и пускают в потолок пузырями сопли, пациент Федор кидается на санитаров реже других.

Нет, ну а для вас определение «самый умный футболист» звучит как-то иначе? Так вот, допустим, что народная молва не врет. Пусть Федор – не такой уж конченый идиот, как все остальные. Но лицо – вы видели его лицо? У моей собаки выражение морды было намного более умным. Ладно, оставим интеллектуальные способности в покое. Не всем женщинам нравятся умные. И это тоже нормально, если сама умная – мужчина в этом случае будет лишь инструментом удовлетворения плоти.

После провального интервью Собчак с Бузовой, где обе дуры звонили Федору, я даже спросила одну общую знакомую с Федором -- почему эти престарелые клуши текут от него? Оказалось, что Федор добрый. Любовник посредственный, но парень сам по себе неплохой. Без двойного дна – хотя откуда бы ему взяться у идиота? – и вообще не подлый, не конфликтный, короче – ни рыба ни мясо.

Однако на Федора, с легкой руки известной красавицы, долгие годы шла охота. Охота – это когда все его хотели, хотя никто не понимал, зачем это нужно им. И вот, пока Бузова, строящая очередные фиктивные отношения с каким-то армянским блогером, и Собчак, официально ставшая богомерзской самкой, пускают слюни на Федора Смолова, у него появилась девушка – 17-летняя внучка Бориса Ельцина.

Конечно, такие отношения, когда 30-летний дебил дерет 17-летнюю мажорку, нельзя назвать классической педофилией. В конце концов, Мария Юмашева вполне себе половозрелая девушка и за нее есть, кому постоять. 17-летняя девчонка утерла сопливые носы медийных куриц. Лошадь вокруг конем скакала, асексуальная Бузова предлагала свое тело Буратино и готова была приплатить сама. А придурковатый на вид Федор Смолов после известной красавицы стал встречаться с одной из богатейших наследниц страны.

Я искренне не понимаю, что находят в Смолове бабы. Потасканный, неумный, футболист – никакой. Или все-таки тут действует принцип, что на безрыбье сойдет и Смолов – неужели и в самом деле в полусветской тусовке есть только виторганы, цыпкины, на фоне которых даже клинический идиот – неплохой вариант? Маше Юмашевой я советую скорее вернуться в Англию и искать мужчину мечты все-таки там. Впрочем, не исключено, что девочка просто глумится над насекомыми из тусовки, показывая свое превосходство над ними», – написала Миро в ЖЖ.

Мария Юмашева – внучка первого президента России Бориса Ельцина. Марию родила вторая дочь Ельцина – Татьяна.

В чемпионате России-2019/20 Смолов провел 14 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

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