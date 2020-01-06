Нападающий «Зенита» Александр Кокорин посетил ночной клуб Base в Дубае, ОАЭ. Он пришел в компании поп-певца Егора Крида и в сопровождении двух охранников.

Их заметила одна из русских посетительниц и сняла все на телефон. «Что, когда [шампанское] Cristal будет? Нет, не будет Cristal?» – громко спросила девушка. После ее слов Крид повернулся и показал средний палец в камеру.

Кокорин прибыл в Объединенные Арабские Эмираты вместе с Малкомом, чтобы пройти реабилитацию в медицинском центре ФИФА. «Зенит» прилетит в ОАЭ только 11 января.

В октябре 2018 года Александр, его брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и игрок ЛФЛ Александр Протасовицкий избили водителя Виталия Соловчука и устроили драку в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком. За это игрок «Зенита» провел в заключении 11 месяцев.

В июле 2016-го Кокорин и Мамаев отдыхали в ночном клубе Twiga в Монако и потратили на шампанское Cristal 250 тысяч евро.

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