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GoSport.uz: «Шальке» планирует приобрести Шомуродова

GoSport.uz: «Шальке» планирует приобрести Шомуродова
Eurosport

11 мин. назад

Клуб из Гельзенкирхена предлагает 10 миллионов евро плюс бонусы.

Немецкий «Шальке» заинтересован в приобретении узбекистанского форварда «Ростова» Элдора Шомуродова.

По информации GoSport.uz, клуб предложил 10 миллионов евро и дополнительные пять миллионов в качестве бонусов. «Шальке» надеется купить 24-летнего Шомуродова в зимнее трансферное окно, но «Ростов» пока не ответил на запрос немцев.

  • Контракт Шомуродова с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.
  • В текущем сезоне чемпионата России он забил 10 мячей и идет вторым в списке бомбардиров, уступая Артему Дзюбе.

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