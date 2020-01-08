Клуб РПЛ «Ростов» расторг контракт с капитаном команды Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем скандинава с алкоголем.

Капитан ростовчан извинился перед партнерами по команде и тренерским штабом за неоднократные нарушения дисциплины, но клуб все равно разорвал соглашение с футболистом, сообщает «Чемпионат».

В «Ростове» назвали иную причину прекращения сотрудничества. «Сведения о якобы «серьезных проблемах с алкоголем» у игрока не соответствует действительности. За почти два года выступлений в «Ростове» Рагнар показал себя как большой профессионал и человек, на которого всегда можно положиться в тяжелой ситуации. Именно поэтому в этом сезоне он носил капитанскую повязку.

Контракт с экс-капитаном был расторгнут по его просьбе. Мы пошли навстречу Сигурдссону, поскольку высоко ценим его самоотдачу в каждом матче и человеческие качества», – говорится в пресс-релизе на сайте «Ростова».

Игрок сборной Исландии перешел в «Ростов» два года назад из английского «Фулхэма».

С начала нынешнего сезона 33-летний Сигурдссон носил капитанскую повязку.

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