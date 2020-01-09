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«Меня просто вышвырнули из машины!» Жена Погребняка поскандалила с таксистом и сняла это на видео
Водитель привез супругу нападающего «Урала» не по адресу.
Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария поругалась с таксистом и сняла инцидент на видео, которое появилось в социальных сетях.
Женщина утверждает, что водитель привез ее не по адресу – не к дому 36, где находится ресторан, а к дому 16. Таксист не согласился с ней, положил вещи Марии на землю и скрылся с места событий.
«Вы что вообще себе позволяете? У меня сумка стоит… Вы что делаете? Отдайте мои вещи! Вы смотрите, что он делает! Меня просто вышвырнули из машины!» – возмущенно говорила Мария.
- В компании извинились перед Погребняк и отстранили водителя от работы.
- Павел Погребняк выступает за «Урал» с 2018 года.
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