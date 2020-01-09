Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария поругалась с таксистом и сняла инцидент на видео, которое появилось в социальных сетях.

Женщина утверждает, что водитель привез ее не по адресу – не к дому 36, где находится ресторан, а к дому 16. Таксист не согласился с ней, положил вещи Марии на землю и скрылся с места событий.

«Вы что вообще себе позволяете? У меня сумка стоит… Вы что делаете? Отдайте мои вещи! Вы смотрите, что он делает! Меня просто вышвырнули из машины!» – возмущенно говорила Мария.

В компании извинились перед Погребняк и отстранили водителя от работы.

Павел Погребняк выступает за «Урал» с 2018 года.

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