Нападающий «Зенита» Александр Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Голландии.

Бывший форвард сборной России стал целью «Фейенорда». Роттердамский клуб возглавляет Дик Адвокат, который заинтересован в аренде Кокорина до конца сезона-2019/20.

«В Роттердаме хотят усилить нападение перед весенней частью чемпионата Голландии. При этом Адвокат готов дать русскому форварду игровую практику перед Евро-2020», – сообщил источник газеты «Спорт-Экспресс».

Ранее «Фейе» обращался в «Локомотив» по поводу аренды до конца сезона Федора Смолова. Но железнодорожники отказали руководству голландского клуба из-за собственных проблем с нападающими.

28-летний Кокорин в 2018-2019 гг. провел 11 месяцев за решеткой после инцидента с дракой в «Кофемании». После выхода из-под стражи «Зенит» заключил с форвардом новое соглашение.

Александр дебютировал за сборную России при Дике Адвокате в 2011 году.

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