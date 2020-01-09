Бывший судья из Венгрии Виктор Кашшаи возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).

«Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства», – отметил президент РФС Александр Дюков.

«Хочу поблагодарить руководителей РФС за приглашение на ответственную должность. Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы – очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень. В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии», – заявил сам Кашшами.

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Кашшаи завершил карьеру в конце 2019 года. Он работал на финальном матче Лиги чемпионов-2010/11 и на финальном матче Олимпиады в Пекине-2008.

Кашшаи приобрел широкую известность после скандального матча между «Реалом» и «Баварией» в полуфинале ЛЧ-2016/17. Тогда бригада судей из Венгрии приняла ряд спорных решений – в том числе засчитала два гола Криштиану Роналду, забитых из положения вне игры.

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