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Медведев – о Кокорине в «Фейенорде»: «Ведущих игроков в аренду не отдаем»
Теперь можно уверенно говорить, что Александр не покинет РПЛ.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном переходе Александра Кокорина в «Фейенорд».
«Ведущих игроков в аренду мы не отдаем. Кокорин проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре. В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», – приводит слова Медведева «Чемпионат».
«Главный тренер роттердамской команды Дик Адвокат хорошо знаком с руководством нашего клуба, так что если бы он хотел обсудить вопрос аренды Кокорина, то сам вышел бы на нас, но этого пока не случилось. Наверное, информация об интересе к Александру появилась в СМИ от какой-то из заинтересованных сторон», – добавил гендиректор «Зенита» в интервью «СЭ».
- В сентябре 2019 года Кокорин досрочно покинул исправительную колонию в Белгородской области.
- Игрок отбывал тюремное наказание за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
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