Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном переходе Александра Кокорина в «Фейенорд».

«Ведущих игроков в аренду мы не отдаем. Кокорин проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре. В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», – приводит слова Медведева «Чемпионат».

«Главный тренер роттердамской команды Дик Адвокат хорошо знаком с руководством нашего клуба, так что если бы он хотел обсудить вопрос аренды Кокорина, то сам вышел бы на нас, но этого пока не случилось. Наверное, информация об интересе к Александру появилась в СМИ от какой-то из заинтересованных сторон», – добавил гендиректор «Зенита» в интервью «СЭ».

В сентябре 2019 года Кокорин досрочно покинул исправительную колонию в Белгородской области.

Игрок отбывал тюремное наказание за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.

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