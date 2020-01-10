ЦСКА подписал соглашение с белорусским нападающим Ильей Шкуриным.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 20-летним игроком заключен на 4,5 года.

В 2019 году Шкурин выступал за белорусский «Энергетик-БГУ». Он стал лучшим бомбардиром национального чемпионата, забив 19 голов. Ранее в четверг, 9 января, «Энергетик-БГУ» на официальном сайте объявил о переходе Шкурина в брестское «Динамо».

«ЦСКА вышел на нас только в декабре. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, «Динамо» из Бреста. На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в «Динамо», а не в том, в котором играли прошлый сезон («Энергетик-БГУ»). Но при этом с «Динамо» у нас была договоренность, причем давно, что, если поступает хорошее предложение из достойного солидного клуба, то никто препятствовать не будет.

В условный чемпионат Саудовской Аравии или Китая мы бы не поехали. Дальше мы быстро договорились об условиях контракта, а клубы решили трансферные дела. И как только в Белоруссии открыли трансферное окно, о переходе было объявлено официально. На первый сбор игрок уже поедет с ЦСКА», – рассказал агент Шкурина Валерий Исаев.

В составе молодежной сборной Белоруссии U-21 Шкурин провел шесть матчей, в которых забил один гол.

ЦСКА ушел на зимний перерыв, занимая четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 34 очка в 19 матчах.

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