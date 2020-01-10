Теперь департамент судейства и инспектирования РФС разделен на два отдела

Когда судейство и его инспектирование находятся в одном ведомстве – это нонсенс. 15 ноября президент Союза Александр Дюков объявил о грядущем долгожданном разветвлении и назначил Ашота Хачатурянца вместо Николая Левникова рулить судейским комитетом РФС, а заодно и всей реформой корпуса арбитров.

Спустя почти полтора месяца нещадно критикуемый Александр Егоров покинул пост главы все еще объединенного департамента и убрал последнее препятствие на пути разделения. Выбор боссов новых департаментов оказался довольно неожиданным: инспектированием займется теперь уже экс-директор интерната «Газпром»-Академии «Зенита» и бывший судья Сергей Фурса, а судейством – венгерский арбитр Виктор Кашшаи.

Виктор КашшаиGetty Images

«РФС продолжает реализацию утвержденной исполкомом судейской реформы. Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса – опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы», – так объяснил выбор руководителей Дюков.

Чем известны Кашшаи и Фурса

О Сергее Фурсе известно не так уж много. Он начал судейскую карьеру еще в СССР – в 1984 году, но успел поработать и в чемпионате России. На его счету 244 игры в статусе главного арбитра, 125 матчей он провел линейным помощником. Последние несколько лет работал в структуре «Зенита» директором интерната в академии.

А вот Виктор Кашшаи куда более известен, причем во всем мире: 16 лет в статусе арбитра ФИФА, работа на ЧМ-2010 и Евро-2012. В его карьере было два больших финала – пекинской Олимпиады, когда золотое поколение Месси выиграло единственный трофей со сборной, и финал ЛЧ-2011, где «Барселона» обыграла «МЮ» со счетом 3:1.

Кроме того, Кашшаи первый арбитр, который использовал видеоповтор – случилось это на клубном чемпионате мира-2016.

Были в карьере венгерского арбитра и скандальные матчи. На том же Евро-2012 именно его бригада не увидела гол Марко Девича в матче Украины и Англии.

Затем был, наверное, самый провальный матч Кашшаи – Лига чемпионов-2016/17, 1/4 финала, «Реал» – «Бавария». Удаление Видаля, три очень пограничных с офсайдом гола «Реала». Так мюнхенский клуб давно не убивали.

Спустя год Виктор вновь отличился в ЛЧ, назначив пенальти в ворота «Шахтера» вот за такое падение Стерлинга:

Последние два года Кашшаи обслуживал матчи чемпионата Саудовской Аравии и Венгрии, а также продолжал работать в еврокубках – именно он судил последний матч «Локомотива» в ЛЧ против «Атлетико». Кстати, ошибался Виктор и на родине: в мае 2019-го его бригаду сослали во второй дивизион после ошибочно назначенного пенальти в матче «Фехервар» – «Академия Пушкаша».

Как Кашшаи будет работать в РФС

Кашшаи стал вторым иностранцем во главе департамента судейства после итальянца Роберто Розетти, который рулил российскими судьями с 2011 по 2013 год. В команду венгра также попал его помощник Дьёрдь Ринг. Журналист Василий Конов сообщил, что иностранцы будут постоянно жить в России – это условие контракта. Еще два инсайда от Конова:

Венграм дали полный карт-бланш – от них ждут строительства мощной системы;

Вариант с приглашением Пьерлуиджи Коллины не рассматривался по причине экономии. Также у итальянца могло не быть желания и амбиций для подобной работы, в отличие от дебютирующего в роли функционера Кашшаи.

К непосредственной работе с арбитрами Кашшаи приступит через месяц. «В феврале познакомлюсь со всеми российскими судьями во время учебно-тренировочного сбора, и мы приступим к реализации нашей стратегии», – рассказал новый глава судейского департамента.

Что говорят о новом судейском руководстве

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц так прокомментировал назначение Кашшаи и Фурсы: «Кашшаи имеет большой международный опыт и желание построить в России самое современное судейское сообщество. Основные задачи на его посту – управление судьями, выработка единых трактовок правил игры и их внедрение, оценка работы арбитров, участие в назначении судей на матчи, совместное с судейским комитетом РФС построение всей системы подготовки судей, начиная с региональных школ. Сергей Фурса, который возглавил департамент инспектирования, прекрасно знаком со всеми российскими арбитрами, с их сильными и слабыми сторонами. Фурса обладает огромным опытом судейства и инспектирования игр».

Дьердь Ринг и Виктор Кашшаи (крайние слева арбитры)Getty Images

Поддержал Кашшаи и гендиректор «Зенита» Александр Медведев: «Могут задать вопросы: «Что, российского специалиста с авторитетом среди всех субъектов нашего футбола не нашлось?» Видимо, свободного от всех обвинений в адрес судей у нас не нашлось, поэтому выбрали иностранца, без истории работы в России. Кашшаи – опытный арбитр, да, закончил судить он недавно, но это значит, что пульс игры он чувствует. Надо пожелать ему успехов – работы будет много. Верю, что будет лучше».

Правда, такой оптимизм разделяют далеко не все. Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов скептически относится к положительному влиянию иностранцев на российский футбол: «Не факт, что квалифицированный арбитр сможет быть хорошим управленцем. Егорову давали полтора месяца на исправление ситуации, но на деле же ему просто дали довести начатое дело до конца. Кашшаи не сможет исправить ситуацию в нашем судействе. Там наблюдается очень глубокий системный кризис. Его назначение нужно для отвода глаз, ведь можно сказать, что чемпионат уже закончился. Просто нужно показать клубам, что сейчас все будет меняться».

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