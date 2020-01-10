«Она пыталась покончить с собой». Как нынешняя жена Семака воевала с бывшей

11 сентября 2008 года Сергей Семак женился во второй раз – именно в тот день «Комсомольская правда» опубликовала исповедь его новой жены Анны. Летописцем девушки стал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, который невольно создал бессмертный материал. Монолог Анны Семак достоин журнала «Караван историй»: леди очень романтично рассказала, как мудро и деликатно отбила Сергея у его первой жены Светланы.

Прекрасное началось с заголовка. «Я увела Семака в семью» – красивый заход, чтобы никто не подумал, будто Аня поступила непорядочно. Внутри спича все опять же стерильно: мадам ни разу не упомянула бывшую Сергея, зато с удовольствием воспользовалась формулировкой «любовный треугольник». По общему тону можно было подумать, что предыдущие отношения футболиста и так загибались.

Фактура тоже не подкачала. Анна вспомнила, как в начале нулевых (примерно в 2002 году) Семак заглянул в клуб, где она работала хостес, и влюбился с первого взгляда. «Сергей через каждые 10 минут стал выходить в туалет. Французская кухня здесь ни при чем. Просто каждый раз ему предстояло пройти мимо меня и разглядеть новую деталь. На следующий день он снова появился, но уже с явным намерением познакомиться», – уверяла Аня. Вскоре они начали плотно общаться, причем строго на «вы». «Мы обсуждали книги, фильмы и теорию относительности», – еще один штрих из воспоминаний в «Комсомолке».

Кольцо на безымянном пальце Сергея смутило Анну, но она быстро сдалась. «В какой-то момент расстояние между нами сократило шампанское. С того дня Сережа начал засыпать меня букетами, подарками и жаркими посланиями. Летел через весь город, чтоб увидеть на пару минут, получал счета за телефонные переговоры размером с рулон туалетной бумаги», – примерно такими метафорами переполнен монолог экс-хостес.

Если выбросить все художественные приемы, то ситуация окажется предельно простой: Семак окружил Аню любовью и заботой, но из семьи все равно не уходил. Она страдала, когда оставалась одна на праздниках, обещала себе, что свернет это общение, но Сергей каждый раз клялся, что совсем скоро все изменится.

Сергей, Анна и Мария СемакGetty Images

На эпохальный гостевой матч против «ПСЖ» в ЛЧ-2004/05 Семак поехал уже с Анной. В Париже девушка почувствовала себя нехорошо, несмотря на хет-трик любимого мужчины. Вернулась в Москву – оказалось, беременна. «Я позвонила Сергею, он приехал с огромным букетом и коньяком – предложил отпраздновать», – вспоминала будущая суперзвезда инстаграма.

Вскоре полузащитник перешел в «ПСЖ» – там слишком впечатлились тремя банками на «Парк де Пренс». «Он звонил каждую свободную минуту, а 8 марта прилетел из Парижа на два часа, чтобы подарить букет тюльпанов, и улетел обратно. Потом я сама прилетела к Сергею во Францию. Это было лучшее время в моей жизни. Два месяца чистого счастья. Сережа свыкся с мыслью, что у нас будет малыш, и всячески меня опекал». Еще раз: в тексте Анны не было ни слова об отношениях Семака с первой женой и сыном Ильей: рассуждая о Франции, девушка вообще не вспоминала, что у Сергея вообще-то была еще одна семья, причем официальная.

Затем игрок вернулся в Москву, окончательно расстался с супругой Светланой, и начал жить вместе с Анной и сыном Семеном. Сергей трижды делал предложение, и лишь на третий раз Аня согласилась. Тот сахарный текст в «Комсомолке» закончился историей девушки о том, как она забеременела второй раз, и на 6-7 месяце вырубила наглую стриптизершу на корпоративе «Москвы» в клубе «Рай». «Ребята были в восторге, хлопали, кричали: «Аня! Ты – супер!» Сергей бился в смеховой истерике. Еще бы, такое шоу и только ради него. Думаю, что сама природа в тот момент была на моей стороне».

Красивая лавстори, правда? Симпатичная хостес с дочкой от предыдущего брака моментально очаровала крутого футболиста, терпеливо подождала, пока он благородно завершит прошлые отношения, родила двух детей, а теперь максимально счастлива. Заслуженная идиллия. Но есть и другая версия – та, которую озвучила первая жена Сергея Светлана. С ней Семак встречался с 18 лет, а еще в их браке родился сын Илья. Например, Светлана рассказала, как Аня на самом деле познакомилась с Сергеем:

– Я запрещала мужу ходить с друзьями пить пиво, требовала побыстрее идти домой. Не понимала, что ему нужна психологическая разгрузка. Начались скандалы. И как раз в момент кризиса подвернулась Аня. Сергей рассказывал мне историю знакомства с ней. Как-то мы с мужем и друзьями сидели в ресторане «Ферст». 22-летняя Аня, разведясь со вторым мужем, приехала в Москву из Твери и устроилась администратором. Она, конечно, знала, какие гости сидят за столиком. Знала и то, что Сергей пришел с женой. Она подкараулила его у мужского туалета. Протянула записку с номером телефона. Конечно, он мог ее выбросить, но все-таки позвонил. И в этом я тоже виновата. Мы же все время ссорились. Вот ему и захотелось расслабиться.

Хм, а как же выходы в туалет каждые 10 минут? Кажется, Анна сама искала этого знакомства. Но на этой стадии откровения Светланы не закончились. Например, она очень подробно вспомнила, как узнала об измене и что было потом:

– Он признался во всем перед отъездом во Францию. Потом, приезжая к нему, я обнаруживала в квартире мужа длинные волосы, предметы, оставленные явно женщиной, причем с умыслом. После каждой находки начинались разборки. Я собирала чемодан, Сережа просил остаться ради Илюши. Я находила в себе силы прощать. В очередной приезд к мужу мне во Францию позвонила Аня и сказала, что она живет с Сережей в Париже, когда меня там нет. Говорила, будто он снимает при ней обручальное кольцо.

Сюжет с беременностью тоже мощный. Вот как описала тот период первая жена Сергея:

– Анна позвонила и спросила, сплю ли я с мужем. Вела психологическую войну, а я, дурочка, ответила честно: «Не сплю». Но сказала: «У нас обязательно все наладится, и мы родим второго ребенка». Она же меня просто убила: «А я уже жду ребенка». Сережа все подтвердил. По его словам, он не предохранялся – Аня его обманула, сказав, будто у нее не может быть детей. Узнав о беременности, он психовал, умолял не рожать. Аня заявила: «Аборт – грех».

Упс. А коньяк? А букет? Неужели все было совсем не так радужно? Кстати, если верить Светлане, чуть позже случилась прекрасная сцена в один из праздников. 8 марта 2006 года Семаки проводили в Москве, как вдруг Сергею позвонила подруга Ани и сказала, что та пыталась покончить с собой. Футболист тут же бросил жену, пригнал в квартиру любовницы, нашел кучу снотворного и живую Анну – все обошлось. «Наверное, ей было обидно, что Сережа проводил праздник не с ней, вот и устроила спектакль», – считает первая жена игрока.

Вообще, она вела себя максимально смиренно. Отвечала на издевательские звонки Анны, вместе с Сергеем выбирала одежду для внебрачного сына, отпускала мужа из Франции к новой леди, но верила, что увлечение пройдет. «Мы жили втроем. Так продолжалось три года. Я жила надеждой», – всхлипывала Светлана.

После развода (конец 2007 года) Семак оставил экс-жене и сыну четырехэтажный особняк, а Светлану еще и поставил управлять бизнесом по сдаче лимузинов в аренду. «Ты для меня навсегда останешься близким человеком, я буду помогать во всем», – пообещал экс-капитан сборной России

Судя по всему, сам Семак уже 12 лет (с небольшой паузой) счастлив в браке с Анной, на которой женился аж два раза (второй раз – в прошлом году). Они воспитывают семерых детей и планируют усыновить темнокожего ребенка. Много путешествуют, ведут популярные инстаграмы (особенно Аня), дружно отказались от мяса и постоянно думают о саморазвитии. Теперь уже неважно, что происходило в нулевых, но хроника той дуэли все равно крайне любопытна.

Возможно, в каких-то эпизодах Анна Secret Garden Семак до сих пор слегка приукрашивает действительность. Всегда важно об этом помнить, когда читаешь ее проникновенные интервью и посты в инстаграме.

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