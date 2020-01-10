В Госдуме хотят ограничить крепость пива, которое вот-вот вернется на стадионы

Авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пива во время футбольных матчей подготовили поправки, согласно которым напиток предлагается продавать на всех спортивных мероприятиях в России, кроме детско-юношеских соревнований. Об этом заявил член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, его слова приводит ТАСС.

13 декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу, автором которого являются депутаты Свищев и Игорь Лебедев.

«По итогам первого чтения, где наш законопроект был принят, мы внимательно изучили и учли все замечания, которые были озвучены в ходе заседания коллегами, и подготовили поправки ко второму чтению. Ко второму чтению мы выносим на обсуждение возможность продавать пиво и пивные напитки на всех официальных спортивных мероприятиях, за исключением детско-юношеских спортивных соревнований.

И, конечно же, один из важных вопросов данного законопроекта – это механизм использования полученных средств от продажи пива. Ко второму чтению совместно с Министерством спорта РФ мы подготовили поправки, где предлагается, что вырученные средства будут направлены исключительно на финансовое обеспечение мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, а контролирующим органом станет Министерство спорта РФ», – рассказал Свищев.

«По итогам заседания с представителями ведущих футбольных клубов, профессиональных спортивных лиг и пивоваренных компаний, которое мы провели в конце декабря, было принято решение ограничить продажу пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта более 5%», – заключил он.

Второе и третье чтение законопроекта о возврате пива на стадионы пройдут весной.

Пиво официально продавалось на всех матчах чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

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