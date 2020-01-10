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Адвокат: «Кокорин – один из лучших игроков в России, но я не верю, что получится арендовать его»
Голландская сторона вряд ли потянет зарплату российского нападающего.
Главный тренер «Фейенорда» Дик Адвокат подтвердил интерес своего клуба к форварду «Зенита» Александру Кокорину.
При этом Адвокат не рассчитывает, что голландцам удастся заполучить Кокорина. «Он один из лучших игроков в России. Я не очень верю в его аренду. Это очень большой парень как с футбольной точки зрения, так и с зарплатной. В «Зените» меня знают. Возможно, они подумают и решат отправить его ко мне на пять месяцев», – цитирует Адвоката Vtbl.nl.
- В сентябре 2019 года Кокорин досрочно покинул исправительную колонию в Белгородской области.
- Игрок отбывал тюремное наказание за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
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