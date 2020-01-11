Алана Мамаева выложила видео игры UFC, где ее муж сражается с Кокориным
Победителем из виртуальной схватки вышел нападающий «Зенита».
Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, опубликовала видео игры UFC, где ее муж бьется с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.
В ролике Кокорин побеждает Мамаева нокаутом в третьем раунде. «Вчера случайно нашла в сети», – написала Мамаева под постом.
- В сентябре 2019 года Кокорин и Мамаев досрочно покинули исправительную колонию в Белгородской области.
- Игрок отбывали тюремное наказание за участие в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
Адвокат: «Кокорин – один из лучших игроков в России, но я не верю, что получится арендовать его»
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