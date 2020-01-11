Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, рассказала, что после конфликта с водителем «Яндекс.Такси» ей начали поступать угрозы.

«Поступают прямые угрозы нашей семье, прикрываясь Рамзаном Ахматовичем Кадыровым!» – написала Погребняк в инстаграме, прикрепив скриншот из личных сообщений.

Сам водитель, который высадил супругу футболиста из машины (его зовут Тилек; он – выходец из Киргизии, приехавший на заработки в Москву), рассказал свою версию событий. «Принял заказ. Все было нормально, тихо. Доехал до точки. Сказал, что приехали. Там шлагбаум и надпись о том, что парковка стоит 150 рублей в час, бесплатного ожидания нет. Было видно подъезд дома, в который нужно было клиенту. Она сразу начала орать, что я ее завез вообще не туда. И сразу ударила меня по лицу.

Что я мог ответить? Должен был молчать? Как и она, взял уже тоже телефон и снимал ее. Она сразу начала говорить, что сейчас позвонит своим. Я обратился в техподдержку за помощью, начал нажимать SOS. Ответ пришел через один час. И в это же время пришел заказ, я его принял. Ожидание на месте – 3 минуты. И что мне надо было делать, опаздывать на другой заказ? Я не хотел конфликта, но пришлось вот так высадить.

Вышел, открыл дверь. Говорю: «Выходите». Она не хотела выходить. Я достал ее сумки. Она вышла, и я поехал. Где-то через 2 заказа в «Яндекс.Такси» меня уже заблокировали. Что, у «Яндекс.Такси» тем, кто заказывает комфорт, все дозволено? Она думает, что заказала не такси, а личного водителя. Таксист – это не личный водитель. Не надо было орать. Спокойно сказала бы, что это не то место.

В Москве я работаю таксистом уже два года. До этого никаких проблем не было ни с пассажирами, ни с сервисом. А вообще я профессиональный каскадер, в Киргизии снимаюсь в фильмах. Иногда платят нормально, иногда приходится вот так зарабатывать в такси. Бывает, что работаю и по 16-17 часов в сутки. Такси – это хобби», – рассказал Тилек.

Мария Погребняк состоит в браке с Павлом с 2014 года. Пара воспитывает трех сыновей.

В чемпионате России-2019/20 Погребняк провел 10 матчей и забил два мяча.

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