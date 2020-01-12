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Веретенников вошел в штаб Слуцкого в «Рубине»
Легендарный нападающий недолго оставался без работы после ухода из родного «Ротора».
Легендарный страйкер Олег Веретенников вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Рубине».
В 2018 году экс-игрок «Ротора» стал тренером-селекционером волгоградского клуба, в 2019-м Веретенников заступил на должность тренера второй команды. В декабре прошлого года коуч покинул клуб по собственному желанию. Теперь Олег будет ассистировать Слуцкому в клубе из Казани, сообщает пресс-служба казанцев.
- Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года после расставания с голландским «Витессом».
- Веретенников – рекордсмен чемпионата России (143 гола), единственный в истории турнира трехкратный лучший бомбардир.
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