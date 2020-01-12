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Слуцкий поучаствовал в конкурсе по поеданию эчпочмаков

Слуцкий поучаствовал в конкурсе по поеданию эчпочмаков
Eurosport

1 час назад

Бывший менеджер ЦСКА и сборной России справился прекрасно

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поучаствовал в необычном соревновании.

Коуч пришел в эфир «Ак Барс ТВ», и ведущий бросил Лео вызов в скоростном поедании эчпочмаков – татарского и башкирского национального блюда треугольной формы с мясной начинкой. «Рубин» выложил в твиттер небольшой отрывок этого действа и сообщил, что Слуцкий одержал победу.

  • Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года после расставания с голландским «Витессом».
  • 12 января к его штабу присоединился Олег Веретенников.

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