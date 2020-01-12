Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, когда он попробует свои силы в хоккее.

Популярный блогер и бывший футболист Евгений Савин отметил, что в юности Слуцкий играл в футбол, но не достиг серьезных успехов. Затем Леонид Викторович пробовал себя в теннисе – и тоже ничего не получилось. «Когда вы выйдете на лед и попробуете себя в роли хоккеиста? Может быть, в этом виде спорта у вас получится намного лучше?» – спросил Савин, одетый в свитер хоккейного «Ак Барса».

Также Савин добавил: «Спасибо вам за этап в моей футбольной карьере. «Крылья Советов» Самара – это было лучшее в моей жизни».

«Могу сказать, что твой этап в «Крыльях Советов» был моей лучшей благотворительной идеей, потому что большим инвалидам в жизни я не помогал», – пошутил (или нет) Слуцкий, добавив: «Я из Волгограда, мы в детстве играли [в хоккей] в валенках, у нас не было особо льда. Поэтому, к сожалению, вряд ли я смогу выйти на лед», – ответил Слуцкий.

Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря, подписав контракт на пять лет.

По ходу сезона-2019/20 Слуцкий покинул пост главного тренера «Витесса», подав в отставку по собственному желанию.

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