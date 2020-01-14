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7дней: Смолов сделал предложение 17-летней внучке Ельцина

7дней: Смолов сделал предложение 17-летней внучке Ельцина
Eurosport

41 мин. назад

Свадьба состоится, когда девушке исполнится 18.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов сделал предложение 17-летней Марии Юмашевой – внучке экс-президента России Бориса Ельцина.

По информаци 7дней, возлюбленные поженятся в следующем году, когда Мария станет совершеннолетней. Свадьбу сыграют на острове Сент-Барт на Карибах. Сообщается, что родственники девушки не против ее отношений с футболистом, которому 9 февраля исполнится 30 лет.

  • Ранее Смолов встречался с послом ЧМ-2018 Викторией Лопыревой, пара прекратила отношения в 2015 году.
  • В 14 матчах РПЛ форвард забил 3 мяча.

Смолов, возможно, встречается с 17-летней внучкой Ельцина

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